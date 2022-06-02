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Диетолог перечислил вызывающие образование камней в почках продукты

Диетолог Арзамасцев: щавель и кофе повышают риск образования камней в почках

Фото: Rodolfo Quiros / Pexels

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев перечислил россиянам продукты, которые повышают риск образования камней в почках. Его слова передает «Москва 24».

Специалист заявил, что появление оксалатных камней в почках провоцирует щавелевая кислота, которая содержится в кислой на вкус зелени, в частности в щавеле и шпинате.

Также среди вызывающих образование камней продуктов Арзамасцев назвал кофе. Врач пояснил, в чем заключается опасность популярного напитка: «Если пить очень много кофе, особенно если еще принимать какие-то добавки с кальцием, он способствует выведению кальция из организма — это первый минус. Второй минус в том, что при недостаточном потреблении воды этот кальций не будет полностью выводиться из организма и будет проседать в том числе в почках».

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В заключение диетолог напомнил, что к увеличению нагрузки на почки и, как следствие, нарушению их работы приводит систематическое злоупотребление алкогольными напитками и солью, потому людям, находящимся в группе риска, стоит употреблять эти продукты с осторожностью.

Ранее спортивный врач Александра Пурига назвала лучшее время для кофе. Специалист рекомендовала пить этот напиток не утром, а в период с 12:00 до 17:00, тогда бодрящее действие кофеина будет более эффективным.

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Наталья Обрядина
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