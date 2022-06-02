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Байден пообещал поддержать быстрое расширение НАТО с учетом интересов союзников

Белый дом заявил, что США поддержат быстрое расширение НАТО при учете интересов союзников
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пообещал поддержать быстрое расширение Североатлантического альянса при учете интересов всех союзников в вопросах безопасности. Об этом заявил Белый дом, передает РИА Новости.

«Президент Байден заявил о решительной поддержке усилий генерального секретаря Столтенберга по содействию быстрому процессу вступления, который учитывал бы интересы всех союзников в сфере безопасности», — указали в администрации американского лидера, добавив, что стороны поприветствовали заявки на вступление в состав организации Финляндии и Швеции.

Байден и Столтенберг также обсудили укрепление военного потенциала НАТО, «сдерживание России» и круг глобальных тем от изменений климата до безопасности в киберпространстве, поговорили о подготовке ожидаемого в конце июня саммита альянса в Испании.

Ранее генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс не будет диктовать Киеву условия для переговоров с Россией, но при этом должен помочь украинцам осуществить право на самооборону.

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Марина Совина
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