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На Сабантуе в татарстанском Нурлате впервые пройдут скачки на пони

В татарстанском Нурлате 11 июня пройдет празднование Сабантуя

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В Нурлате, Республика Татарстан, 11 июня пройдет празднование Сабантуя. Среди нововведений в развлекательной программе — скачки на пони, передает «Татар-информ» в четверг, 2 июня.

В скачках примут участие воспитанники конно-спортивной школы. Также на майдане Нурлата откроются интерактивная площадка «Дружба народов», детский городок и выставка «Город мастеров».

Посетители мероприятия смогут принять участие в национальных играх и спортивно-развлекательных состязаниях, посмотреть соревнования по национальной борьбе «корэш» и конно-спортивные соревнования. Также в рамках Сабантуя состоится фестиваль «Уйнагыз, гармуннар».

Ранее сообщалось, что в башкирском заповеднике «Шульган-Таш», расположенном в Бурзянском районе, состоится республиканский фестиваль по робототехнике «Робосабантуй». В рамках мероприятия будут организованы соревнования роботов по футболу, скачки, перетягивание каната, метание камня, гонки летающих роботов.

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Евгений Шульгин
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