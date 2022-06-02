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Шахназаров раскритиковал вокальные данные Веры Брежневой

Михаил Шахназаров раскритиковал вокальные данные Веры Брежневой и Светланы Лободы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

55-летний писатель Михаил Шахназаров раскритиковал вокальные данные Веры Брежневой и Светланы Лободы. Об этом публицист сообщил в эфире шоу «Полный абзац».

Политолог отметил, что артистки долгое время выступали в России, а их творчество «насаждали» россиянам при том, что певицы не обладали талантом. «Одно время стали появляться у нас украинские певцы, просто везде были. Вот Лобода — ну какая она певица? А Вера Брежнева?» — задался вопросом Шахназаров.

Публицист также поведал, что слышал живое исполнение Брежневой, после чего сделал вывод, что может спеть лучшее нее. «Я видел, как поет Вера без фонограммы. Обнять, как говорится, и заплакать. Я при всем своем неумении петь попадаю в ноты чаще, чем она», — сообщил политолог.

В мае Михаил Шахназаров раскритиковал покинувшего пост худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, который ранее уехал из России, а также заявил, что театральный деятель уродовал русскую классику.

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Анастасия Астахова
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