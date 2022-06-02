В Польше начали строить склад вооружения для американских военных

В польском Повидзе начали строить склад вооружения для американских военных

В польском Повидзе, где размещена боевая батальонная группа США, начали строить склад вооружения для американских военных. Об этом заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, его цитирует РИА Новости.

«Сегодня мы начинаем реализацию инвестиции, которая завершится в апреле 2024 года», — рассказал он.

По словам главы национальной обороны, строительство складского комплекса для боевых машин завершится в 2022 году. Он поможет быстро оснастить бригадную боевую группу. Блащак отметил, что Польша создает условия для оснащения вооружением США, чтобы польские войска могли быстро получить помощь в кризисной ситуации.

Министр указал, что строительство складов для американской бригады финансируется Польшей, НАТО и США. Он напомнил, что в Польше размещено 12 тысяч американских военнослужащих.

Ранее американский посол в Варшаве Марек Бжезинский рассказал, что в ближайшие десять лет США планируют построить в Польше более сотни военных объектов разного назначения. По словам дипломата, такие проекты значительно повысят боевую готовность.