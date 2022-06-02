Приговоренный к 21 году священник из Оренбурга подал жалобу

Осужденный на 21 год за педофилию бывший священник Стремский обжаловал приговор

Бывший священнослужитель Николай Стремский, осужденный на 21 год заключения за педофилию, обжаловал приговор. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Дело будет пересмотрено 23 июня в закрытом режиме.

Саракташский районный суд Оренбургской области 24 декабря 2021 года приговорил к лишению свободы сроком на 21 год многодетного священника Стремского, признав его виновным в изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против детей. Он также был лишен ордена «Родительская слава».

По версии следствия, руководитель организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» Николай Стремский с 1999 по 2019 год развращал и насиловал опекаемых и удочеренных им несовершеннолетних. Преступления совершались в поселке Саракташ Оренбургской области. Потерпевшими признаны 11 несовершеннолетних. Всего у священника с женой воспитывались около 70 приемных детей. Дело Стремского было передано в суд в сентябре 2020 года.

Кроме того, по данным Следственного комитета России, дочь Стремского Елена и ее муж Виктор Щербаков в августе 2018 года заперли троих несовершеннолетних в гараже и долгое время не выпускали. Елену и ее мужа ранее обвинили в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних и заключили под стражу вместе с самим Николаем Стремским.