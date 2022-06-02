Греф назвал главный вызов в социальной политике

Герман Греф заявил, что самым большим вызовом в соцполитике является клиентоцентричность

Наиболее серьезным вызовом в социальной политике на сегодняшний день является клиентоцентричность. Такое мнение озвучил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф во время своего выступления на пленарном заседании «Новое время — новые вызовы: человек в центре внимания», состоявшегося в рамках форума решения национальных задач. Его слова приводит пресс-служба.

Комментируя свою точку зрения, Греф отметил, что ни одно из существующих государств пока не может назвать себя клиентоцентричным. По его словам, и клиентоцентричных компаний пока тоже не так много, однако все, в том числе и Сбер, пытаются таковыми стать.

При этом Греф указал, что для достижения поставленной цели необходимо перестроить все внутренние процессы и технологии, потому как без технологий клиентоцентричным не может быть ни государство, ни социальная организация, ни коммерческая компания. «Технологии являются ключом в этот мир», — подчеркнул он, добавив, что в основе клиентоцентричности лежат не только наличие технологий, редизайн процессов и клиентских путей, но и новая культура.

Ранее Греф заявил, что в Сбере благодаря редизайну клиентских путей средняя скорость обслуживания по ним в 2021 году выросла на 40 процентов.