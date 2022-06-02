Корреспондента «Дождя» задержали в России

Корреспондента «Дождя» Макарова и оператора France 24 Сергеева задержали в Бурятии

Корреспондента российского телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) Александра Макарова и оператора французского телеканала France 24 Павла Сергеева задержали в Бурятии. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По предварительной информации, Макарова и Сергеева задержали в российском регионе на пункте пограничного контроля. Сотрудников «Дождя» и France-24 оштрафовали за то, что они находились в погранзоне без пропуска. После этого их отпустили.

Как стало известно Mash, корреспондент и оператор прибыли в Бурятию, чтобы записать интервью с матерью военного, погибшего во время спецоперации на Украине. По данным издания, общаясь с женщиной, журналисты выдавали себя за сотрудников канала «Звезда».

Мать погибшего военного рассказала, что о съемке она договорилась заранее. Однако во время интервью, как подчеркнула женщина, ей начали задавать «дурацкие вопросы. «Я поняла, что эти люди (...) преследуют какую-то очень нехорошую цель. Я не хочу, чтобы чернили имя моего сына», — сказала она и добавила, что просит изъять у журналистов весь отснятый материал и привлечь их к ответственности.

