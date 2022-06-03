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Россиянам назвали дешевое средство для борьбы с прыщами

Дерматолог Проценко назвал дегтярное мыло дешевым средством для борьбы с прыщами

Фото: shutterstock

Дерматолог и кандидат медицинских наук Алексей Проценко назвал россиянам дешевое средство для борьбы с прыщами. Его комментарий приводит «Общественная служба новостей».

По словам врача, мыло на основе березового дегтя обладает антисептическими свойствами, помогает бороться с несовершенствами кожи и устраняет жирный блеск на лице. При этом Проценко отметил, что люди нечасто покупают упомянутый продукт.

«Как ни странно, мыло на основе дегтя люди с проблемной кожей покупать не спешат. Как ни парадоксально, их "отпугивает" невысокая цена и шокирует неприятный запах», — рассказал он. Однако доктор заверил, что мыло является медицинским средством, поскольку деготь усиливает кровообращение в тканях кожи и предотвращает развитие акне.

В завершение медик предупредил, что, несмотря на все вышеперечисленные плюсы, мыло может сильно пересушить кожу. В связи с этим он порекомендовал пользоваться им не более трех раз в неделю, а после применения всегда наносить на кожу увлажняющий крем.

Ранее доктор Мегха Шарма из Индии назвал продукты для борьбы с прыщами. Так, в список попали зелень, фрукты желтого и красного цвета, помидоры, черника, кешью, рыба и тыквенные семечки. Помимо этого, Шарма также добавил в перечень фасоль, горох, чечевицу и коричневый рис.

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Мария Винар
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