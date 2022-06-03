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Эмбер Херд сыграет главные роли в двух фильмах после поражения в суде

Актриса Эмбер Херд сыграет главные роли в двух фильмах после проигрыша Джонни Деппу в суде
Эмбер Херд

Эмбер Херд. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американская актриса Эмбер Херд снимется в кино после проигрыша в суде по громкому делу о клевете против бывшего супруга Джонни Деппа, сообщает The Mirror.

В ближайшем будущем с участием актрисы выйдут сразу две картины. Еще до судебных разбирательств Херд снялась в триллере «В огне» (In the Fire), сюжет которого разворачивается в 1890-х годах. Актриса исполняет главную роль и предстает в образе психиатра, которая занимается лечением мальчика «со сверхъестественными способностями». Религиозные местные жители настроены против героини: они убеждены, что мальчик одержим дьяволом.

Согласно IMDB, Херд также планирует сняться в фильме «Побег из Парижа» (Run Away With Me), сценарий к которому написал Мэттью Цирюльник (сериал «Амнезия», «Рэмбо: Последняя кровь»). Мелодрама рассказывает об американце в Париже, который влюбляется в модель и попадает в преступный мир моды.

Ранее сообщалось о рисках Херд стать банкротом из-за проигрыша в суде с Деппом.

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Дениза Мацаева
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