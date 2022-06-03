Стало известно о крупнейшей группировке десантных кораблей в Черном море

ТАСС: в Черном море впервые действует крупнейшая группировка ВМФ из 12 десантных кораблей

В Черном море действует крупнейшая группировка Военно-морского флота (ВМФ) РФ из 12 больших десантных кораблей (БДК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Группировка десантных сил состоит из шести БДК Северного и Балтийского флотов, а также шести БДК Черноморского флота. Собеседник агентства отметил, что корабли готовы к выполнению задач в рамках специальной военной операции.

По словам источника ТАСС, такая группировка сформирована впервые. Официальной информации о маневрах БДК в регионе у агентства нет.

В составе черноморского отряда, среди прочих, задействован БДК «Цезарь Куников». 18 апреля стало известно, что командир этого корабля, капитан третьего ранга Александр Чирва погиб в ходе спецоперации на Украине. Он скончался в результате ранений, которые получил во время боя с украинскими военными.

Ранее военный эксперт Дмитрий Болтенков предупредил, что противокорабельные ракеты (ПКР) Harpoon («Гарпун»), которые Дания передает Украине, могут угрожать Черноморскому флоту России. Однако, уверен он, при грамотной организации боевого порядка корабельного соединения, создании надежной зоны противовоздушной и противоракетной обороны, ведении всех видов разведки ракетную угрозу со стороны противника можно минимизировать.