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Перечислены способы сэкономить на уходе за собой

Визажистка Эди Лондон порекомендовала использовать кокосовое масло для снятия макияжа

Фото: Екатерина Боловцова / Pexels

Британская визажистка польского происхождения Эди Лондон перечислила способы сэкономить на ежедневном уходе за собой. Ее рекомендации опубликовал Daily Mail.

Стилистка посоветовала использовать натуральное кокосовое масло в качестве жидкости для снятия косметики. По мнению эксперта, данный продукт справляется даже с плотным водостойким макияжем. Кроме того, упомянутое средство может заменить увлажняющий крем для тела, добавила она.

В то же время для дополнительного очищения кожи лица специалистка рекомендует применять муслиновые салфетки. Данный материал производится из органического хлопка и благодаря своей текстуре тщательно удаляет загрязнения и ороговевшие частицы дермы.

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По словам визажистки, экономить на декоративной косметике помогут универсальные и многофункциональные средства. Так, кремовые румяна могут стать тинтом для губ, а бронзер — тенями для век и наоборот. Кроме того, женщина настаивает на использовании кистей для нанесения макияжа, поскольку с их помощью косметика ложится лучше, а ее расход заметно уменьшается.

В уходе за телом полька посоветовала уделять внимание эксфолиации. Скраб, по ее мнению, можно легко сделать в домашних условиях. Лондон поделилась рецептом средства, для приготовления которого понадобится кофейная гуща, несколько столовых ложек горячей воды и разогретое кокосовое масло. Также можно самостоятельно создать деликатный скраб для губ, смешав коричневый сахар, оливковое масло и эфирное масло перечной мяты.

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Полина Гераскина
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