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Диетолог раскрыла три секрета завтраков для избавления от жира на животе

ETNT: диетолог Д'Анджело предложила лакомиться фруктами ради стройной фигуры

Фото: Brooke Lark / Unsplash

Диетолог Кортни Д'Анджело раскрыла три секрета завтраков, которые способствуют избавлению от жира на животе и помогают сохранить стройную фигуру. Ее слова приводит Eat This, Not That!

Д'Анджело считает, что не стоит увлекаться выпечкой на завтрак, но при этом не нужно совсем лишать себя сладких булочек и пирожных. Она предложила иногда лакомиться выпечкой, а в остальных случаях заменять ее фруктами.

Эксперт обратила внимание на то, что завтрак может стать менее полезным из-за сливок и молока, добавляемых в кофе. Однако и это не повод переходить исключительно на черный кофе. Диетолог посоветовала просто сократить количество сливок и попробовать добавить вместо них протеин.

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Последний секрет касается овсянки, которую Д'Анджело рекомендует обязательно включить в свое меню завтраков. «Овес содержит большое количество углеводов, которые обеспечивают наш организм энергией. В нем также есть белок, клетчатка и жир — все необходимые питательные вещества для уменьшения количества жира в области живота», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что диетологи Эми Гудсон и Кортни Д'Анджело рассказали, что некоторые напитки помогают избавиться от жира на животе, а другие мешают. Эми Гудсон посоветовала худеющим пить зеленый чай.

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Евгения Черкасова
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