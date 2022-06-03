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Попавший в ловушку Burger King заявил о невозможности уйти из России

Burger King не может уйти из России из-за сложностей франчайзингового соглашения

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Burger King не может выйти из партнерства или закрыть около 800 франчайзинговых точек в России, пишет Reuters.

Burger King прекратил корпоративную поддержку своих заведений в России в марте. Материнская компания Restaurant Brands International (RBI), образованная в 2014 году в результате слияния Burger King и Tim Hortons, заявила 17 марта, что пытается продать свою долю в совместном предприятии.

Однако сеть попала в ловушку, нынешние санкции западных стран против России резко ограничивают круг возможных покупателей, отметил источник агентства. Юристы отметили, что часть проблемы заключается в сложности основного франчайзингового соглашения в формате совместного предприятия. Оно позволяет Burger King получать прибыль от продаж без риска использования собственного капитала. Материнская компания Burger King из Торонто не владеет ни одним рестораном в России.

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RBI владеет 15-процентной долей в Burger King Russia. Партнерами являются российский госбанк ВТБ, который попал под санкции США и ЕС, а также киевская компания Investment Capital Ukraine. Александр Колобов, главный франчайзи Burger King в России, владеет 30 процентами совместного предприятия.

RBI обвинил Колобова в отказе закрывать рестораны. Тот заявил, что у него нет полномочий делать это без согласия всех партнеров. В нынешней ситуации франчайзер физически или юридически не может запретить франчайзи работать, если он этого хочет, говорят эксперты.

Ранее Burger King пообещал направить любую прибыль от франчайзинговых операций на гуманитарную помощь украинским беженцам.

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Платон Щукин
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