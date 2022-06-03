В США призвали Европу помочь Вашингтону противостоять конкуренции с Пекином

Замгоссекретаря США Шерман призвала Европу помочь противостоять конкуренции с КНР

КНР бросила вызов безопасности Европы, европейской экономике и европейским ценностям. Об этом заявила замгоссекретаря США Энтони Блинкена Венди Шерман, передает South China Morning Post.

Шерман призвала европейские страны помочь Вашингтону противостоять конкуренции с Пекином. «Хотя Пекин может быть за тысячи миль… действия КНР имеют не меньшее значение для будущего Европы», — сказал она и поприветствовала нынешнее сотрудничество с Европой, при этом отметив, что Соединенные Штаты все еще пытаются согласовать со странами совместные подходы.

Однако замгоссекретаря указала, что США не стремятся ни к конфликту с Китаем, ни к отделению своей экономики от КНР. «Мы не хотим новой холодной войны, но мы не можем полагаться на то, что Пекин изменит свое поведение», — подчеркнула она, имея ввиду споры вокруг Южно-Китайского моря и торговли.

Шерман обратила внимание, что Вашингтон пристально следит за сотрудничеством Пекина и Москвы и пригрозила КНР последствиями, если китайские власти примут решение направить в Россию военную технику.

«Откровенно говоря, я думаю, что Россия и [российский президент Владимир] Путин будут изгоями в течение очень долгого времени, и я не уверена, что КНР от этого выиграет», — заключила она.

Отношения США и Китая обострились на фоне конкуренции в Южно-Китайском море. Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других.

30 августа 2021 года Управление морской безопасности Китая заявило, что все иностранные суда обязаны сообщать о местонахождении при входе в «китайские» территориальные воды. Теперь иностранные корабли обязаны докладывать китайской администрации свой позывной, а также передавать информацию о перевозимых грузах.