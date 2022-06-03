Россиянам раскрыли секреты посадок в июне

Агроном Даниил Костылев: в июне на дачах сажают тыквы, дыни, арбузы

Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, владелец питомника, Даниил Костылев раскрыл россиянам секреты посадок на даче в июне. О том, какие культуры должны оказаться на грядках в первый месяц лета, эксперт рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Костылев обратил внимание, что основную часть растений высаживают в весенний период, но есть культуры, которые сажают именно в первый месяц лета.

«Рассада теплолюбивых овощей в это время "перебирается" из пленочных теплиц и парников в открытый грунт огородов. Это бахчевые культуры: огурцы, тыквы, дыни, арбузы, а также пасленовые овощи: помидоры, перцы, баклажаны, физалис, — рассказал в беседе с «Лентой.ру» Даниил Костылев. — Для этих неженок губительны не только возможные в мае весенние заморозки, но даже двух-трехдневные понижения температуры до трех градусов по Цельсию. Поэтому их рассаду высаживают на грядки в поздние сроки (в первую половину июня), когда минует опасность заморозков. И все же перед высадкой не помешает посмотреть прогноз погоды — иногда похолодания бывают и в июне».

Владелец питомника отметил, что холодостойкие овощи обычно высевают весной, но есть исключения. Например, если редьку и репу выращивают для зимнего хранения, то весенние сроки посева не подходят. К осени корнеплоды даже зимних сортов перерастут и потеряют вкус.

«Их высеивают с таким расчетом, чтобы рост приходился на период, когда продолжительность светового дня начинает уменьшаться: посев проводят примерно во вторую половину июня. В этом случае редька и репа успевают сформировать качественные корнеплоды, которые хорошо хранятся зимой», — уточнил агроном.

У некоторых культур от посева до уборки проходит мало времени, один или два месяца, добавил Даниил Костылев. Для постоянного получения урожая их высаживают в несколько сроков, в том числе каждую декаду июня. Такой нехитрый способ позволяет всегда быть со свежим зеленым горошком, зелеными бобами, сахарными стручками фасоли, листьями укропа и салата.

«Конечно, в июне почва уже успевает подсохнуть. Поэтому после посева нужно проводить периодические поливы грядок, поддерживая почву во влажном состоянии. Одного полива недостаточно, если после намокания и начала "проклевывания" семена подсохнут, это может привести к полной потере всхожести, — предупредил специалист. — Внимательно следите за влажностью почвы. Это несложно: достаточно погрузить в почву палец на глубину посева семян, и вы сразу поймете, нужен ли полив».

Ранее Даниил Костылев рассказывал дачникам, как правильно поливать рассаду огурцов и томатов — в теплицах и в открытом грунте. По его словам, периодичность и обильность полива зависит от освещения, возраста растений и особенностей корневой системы.

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