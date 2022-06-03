Финляндия отключилась от российской линии электропередачи

Госкомпания Fortum заявила об отключении Финляндии от российской линии электропередачи

Финляндия отключилась от российской трансгосударственной линии электропередачи (ЛЭП) Иматра — Светогорск, сообщает Bloomberg со ссылкой на государственную электросетевую компанию Fortum.

«Межсистемная ЛЭП между Иматрой и Светогорском отключена на неопределенный срок в связи с прекращением поставок [из РФ]», — сказано в сообщении агентства.

12 мая финская компания объявила об отказе от российского рынка. Помимо этого, Fortum рассматривала потенциальную продажу активов Fortum в стране, а также была намерена прекратить использование бренда в России.

О том, что Fortum остановила реализацию проектов в России, СМИ сообщали еще в марте. Уточнялось, что данное решение было связано с началом специальной операции России на Украине.

Fortum — финская энергетическая компания, штаб-квартира которой находится в городе Эспоо. Ее деятельность сосредоточена в странах Северной Европы, Балтийского региона и России. Fortum занимается генерацией, передачей и продажей электроэнергии и теплоэнергии. Помимо этого, известно, что полностью или частично ей принадлежат более 500 энергетических предприятий, расположенных в Финляндии, Швеции, Норвегии, Великобритании, Польше, Прибалтике и России.