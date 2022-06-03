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В Краснодаре откроется музей-квартира Людмилы Гурченко

В Краснодаре откроется музей-квартира Людмилы Гурченко

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств 8 июня откроется выставка Московского музея-квартиры Людмилы Гурченко. Об этом сообщает издание «Краснодарские известия».

Экспозиция приурочена к 85-летию со дня рождения артистки. Посетители увидят коллекцию фарфора, зеленого уранового стекла, портреты с ее изображением. Супруг Гурченко Сергей Сепин предоставил для выставки предметы декоративно-прикладного искусства, живопись, графику, сценические наряды, костюмы и аксессуары.

Экспозиция воспроизводит часть обстановки квартиры актрисы в Москве недалеко от Патриарших прудов, которую Гурченко обставила по своему вкусу. Посетить ее можно будет до 19 июня.

Ранее сообщалось, что в Рязани появится мемориальная квартира-музей писателя Александра Солженицына, ее открытие запланировано на 2023 год. Площадкой для музея станет квартира, в которой писатель проживал на протяжении 12 лет (с 1957 по 1969 год) вместе с супругой Натальей Решетовской.

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Сергей Истомин
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