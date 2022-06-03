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ЕС ударил по белорусскому экспорту удобрений

ЕС ввел санкции против «Беларуськалия», БКК и «Нафтана»

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Евросоюз ввел новые санкции против белорусских компаний и физлиц. В «черном» списке оказались главный экспортер калийный удобрений «Беларуськалий», Белорусская калийная компания (БКК) и одно из двух нефтеперерабатывающих предприятий страны «Нафтан», пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Таким образом ЕС ударил по главной экспортной отрасли страны и основному источнику иностранной валюты. Кроме того, санкции введены в отношении производителя общественного электротранспорта «Белкоммунмаш», табачной компании Inter Tobacco, гродненской табачной фабрики «Неман», крупнейшего в Белоруссии логистического оператора «Белтаможсервис» и других. Основанием для санкций указана «поддержка режима Лукашенко».

Также санкции введены в отношении Белтелерадиокомпании. Под перснальные санкции попал генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый. Кроме того, ЕС принял решение с 14 июня отключить от SWIFT государственный Белинвестбанк (6-е место по размеру активов) в дополнение к трем госбанкам, которые уже были отключены от системы передачи финсообщений 20 марта (Белагропромбанк, Банк Дабрабыт и Банк развития Белоруссии).

Софья Ермакова
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