Европа отключит от SWIFT три белорусских банка

Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС согласовал исключение трех белорусских банков из системы SWIFT. Об этом сообщила председательствующая делегация Франции в своем аккаунте в Twitter.

«Принятые меры направлены на исключение из системы SWIFT трех белорусских банков», — указано в сообщении. Французское представительство также сообщило, что новые санкции ЕС из-за Украины затронут рынок криптовалют.

Кроме того, постпреды Европы согласовали новый пакет санкций против российского руководства и крупнейших бизнесменов страны. «Одобрение новых санкций против российских руководителей и олигархов, членов их семей. Также согласованы санкции с тем, чтобы дополнить и приспособить наши меры к уже принятым санкциям», — сообщило французское председательство.

Ранее в марте Евросоюз анонсировал санкции против Белоруссии, которые коснутся ее главной экспортной отрасли — калийных удобрений. Поставки калия за рубеж одновременно были и основным источником валюты для страны, который теперь, возможно, будет перекрыт. Европа объяснила свое решение ролью Белоруссии в ситуации с Украиной.