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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка с применением минометов

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка с участием пограничников

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Государственная пограничная служба Киргизии сообщила о перестрелке с пограничниками Таджикистана. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ведомство заявило о применении таджикской стороной минометов и перебросе тяжелой техники в местности Булак-Башы в Баткенской области.

В Киргизии утверждают, что в Баткенской области пограничный наряд обнаружил пограничников Таджикистана, которые нелегально пересекли условную линию границы и прошли на территорию страны.

На данный момент перестрелка прекращена, стороны ведут переговоры и выясняют детали инцидента. По предварительным данным, в перестрелке на границе с Таджикистаном ранены два киргизских пограничника.

Ранее погранслужба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии заявила о стягивании Таджикистаном тяжелой техники к границе. На границе Киргизии и Таджикистана регулярно случаются перестрелки и другие инциденты с участием военнослужащих. В апреле 2021 года там вспыхнули полномасштабные бои из-за спора вокруг водораспределительного пункта.

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