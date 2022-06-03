На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка с применением минометов

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка с участием пограничников

Государственная пограничная служба Киргизии сообщила о перестрелке с пограничниками Таджикистана. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ведомство заявило о применении таджикской стороной минометов и перебросе тяжелой техники в местности Булак-Башы в Баткенской области.

В Киргизии утверждают, что в Баткенской области пограничный наряд обнаружил пограничников Таджикистана, которые нелегально пересекли условную линию границы и прошли на территорию страны.

На данный момент перестрелка прекращена, стороны ведут переговоры и выясняют детали инцидента. По предварительным данным, в перестрелке на границе с Таджикистаном ранены два киргизских пограничника.

Ранее погранслужба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии заявила о стягивании Таджикистаном тяжелой техники к границе. На границе Киргизии и Таджикистана регулярно случаются перестрелки и другие инциденты с участием военнослужащих. В апреле 2021 года там вспыхнули полномасштабные бои из-за спора вокруг водораспределительного пункта.