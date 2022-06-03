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Названо число заблокированных людей в горящем бизнес-центре в Москве

«Интерфакс»: в горящем бизнес-центре в Москве могут находиться до 15 человек

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В горящем бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы могут находиться до 15 человек. Такое число заблокированных людей назвал источник «Интерфакса».

По его данным, с 15 сотрудниками центра не удается установить связь. «Возможно, они остаются внутри», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник ТАСС, в здании остаются порядка 20 человек — они, предположительно, находятся на шестом и седьмом этажах бизнес-центра.

На место пожара выехал глава МЧС Александр Куренков. Ранг пожара повышен до максимального — пятого, его площадь составляет 1000 квадратных метров.

О пожаре в бизнес-центре столицы стало известно утром в пятницу, 3 июня. В сети появились кадры начала мощного пожара в «Гранд Сетунь плаза», на которых видно, как быстро разгорается обшивка главного входа.

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Анастасия Шейкина
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