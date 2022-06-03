Бывшую замглавы Минобразования России приговорили к шести годам за аферу

В Москве суд дал 6,5 лет экс-замглавы Минобразования Лукашевич за мошенничество на 50 млн

Мещанский суд Москвы приговорил бывшую замминистра образования и науки Марину Лукашевич к 6,5 годам лишения свободы по делу о мошенничестве, причинившем ущерб в 50 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Из приговора следует, что экс-чиновница признана виновной по статье 159 УК РФ («Особо крупное мошенничество»). Ее также оштрафовали на 800 тысяч рублей. Лукашевич будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По версии следствия, в 2016 году Лукашевич на посту главы коммерческой организации заключила договоры с подконтрольными предпринимателями на выполнение работ в интересах Минобрнауки с целью получения бюджетных средств. Заказчику представили результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров.

Приемку проводил сообщник Лукашевич — бывший директор департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России Артемий Рожков. Он был арестован в феврале 2021 года.