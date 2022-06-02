Бывшую замминистра науки России Лукашевич признали виновной в афере

Суд признал виновной в крупном мошенничестве бывшую замглавы Минобрнауки РФ Лукашевич

Мещанский суд Москвы начал оглашение приговора по уголовному делу бывшего заместителя министра науки и высшего образования России Марины Лукашевич. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимая признана виновной в крупном мошенничестве. Ущерб по делу следствие оценивает в 50 миллионов 385 тысяч рублей. Наказание суд огласит в конце приговора.

По версии следствия, в 2016 году Лукашевич на посту главы коммерческой организации заключила договоры с подконтрольными предпринимателями на выполнение работ в интересах Минобрнауки с целью получения бюджетных средств. Заказчику представили результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров.

Приемку проводил сообщник Лукашевич — бывший директор департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России Артемий Рожков. Он был арестован в феврале 2021 года.

Марина Лукашевич была назначена на должность статс-секретаря — замминистра науки и высшего образования 19 июля 2018 года. После ареста чиновницы в 2020-м премьер-министр России Михаил Мишустин освободил ее от должности.