Губернатор Ростовской области предложил создать макрорегион Донбасс

Глава Ростовской области Голубев предложил создать макрорегион Донбасс вместе с ДНР и ЛНР

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил создать макрорегион Донбасс для развития взаимодействия между Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и российскими регионами, пишет РИА Новости.

Голубев напомнил, что в еврорегион Донбасс, созданный в 2011 году, вошли Ростовская, Воронежская, а также Луганская и Донецкая области. Его создание должно было способствовать социально-экономическому сотрудничеству, однако позже еврорегион приостановил свою деятельность.

«Сейчас мы рассматриваем вопрос о возвращении — но уже не еврорегиона, а макрорегиона, который может способствовать сотрудничеству в самых разных направлениях», — рассказал глава Ростовской области.

Речь идет о взаимодействии в разных областях, включая сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства и социально-экономическое взаимодействие, уточнил Голубев.

Ранее член Совфеда Сергей Цеков заявил, что референдумы о вхождении в состав России новых регионов могут пройти уже в этом году. При этом территории Запорожской и Херсонской областей Украины сенатор назвал изначально русскими.