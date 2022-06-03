Президент Грузии упрекнула власти страны в недостаточной поддержке Украины

Президент Грузии посетовала, что Владимира Зеленского не пригласили в парламент страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили упрекнула власти республики в недостаточной поддержке Украины. Об этом она высказалась в интервью телеканалу «Палитраньюс».

Зурабишвили посетовала на то, что грузинские власти не пригласили президента Украины Владимира Зеленского выступить с речью в парламенте республики, и назвала Грузию одной из немногих европейских стран, где украинскому лидеру на предоставили такую возможность.

«Это ведь не требует ничего другого, кроме как тотальной моральной солидарности! Нам нужно было пригласить Зеленского в парламент Грузии!» — заявила она.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал, что власти республики будут делать все возможное, чтобы не допустить военного конфликта с Россией. До этого он также заявлял, что Тбилиси не присоединится к санкциям против Москвы, поскольку это будет противоречить интересам грузинского народа.