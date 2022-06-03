Отцовские кроссовки стали новым трендом
Модные редакторы австралийской версии журнала Elle назвали самые модные кроссовки на лето 2022 года. Соответствующие рекомендации появились на сайте издания.
По словам стилистов, кроссовки в стиле нормкор (тенденция, характеризующаяся выбором непритязательной одежды — прим. «Ленты.ру») являются самыми актуальными в текущем сезоне. Отмечается, что новый тренд образовался благодаря коллаборациям таких люксовых брендов, как Miu Miu и Ganni со спортивной маркой New Balance. «Еще в конце 2000-х мы бы содрогнулись при мысли, что "отцовские" или походные кроссовки станут нашим выбором для прогулки по городу», — отмечает журналистка Ава Гилкрист.
Среди моделей, соответствующих тенденции, специалисты выделили Solomon XT-6, New Balance 501, Asics UB3-S Gel-Nimbus 9 и Adidas x Wales Bonner. Сочетать такую обувь они рекомендуют с юбками-карго и болеро, избегая спортивной одежды.
Ранее в мае российский стилист и модный эксперт интернет-магазина одежды и обуви Lamoda Юлия Манукова перечислила вечно модные виды кроссовок. Так, в число всегда актуальных изделий эксперт внесла модель Stan Smith марки Adidas. Кроме того, в данный список вошли кроссовки Nike Air Max 90, New Balance 327, а также изделия Reebok Classic Leather и Puma Suede.