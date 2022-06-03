Отцовские кроссовки стали новым трендом

Редакторы журнала Elle назвали кроссовки в стиле нормкор самыми модными летом 2022 года

Модные редакторы австралийской версии журнала Elle назвали самые модные кроссовки на лето 2022 года. Соответствующие рекомендации появились на сайте издания.

По словам стилистов, кроссовки в стиле нормкор (тенденция, характеризующаяся выбором непритязательной одежды — прим. «Ленты.ру») являются самыми актуальными в текущем сезоне. Отмечается, что новый тренд образовался благодаря коллаборациям таких люксовых брендов, как Miu Miu и Ganni со спортивной маркой New Balance. «Еще в конце 2000-х мы бы содрогнулись при мысли, что "отцовские" или походные кроссовки станут нашим выбором для прогулки по городу», — отмечает журналистка Ава Гилкрист.

Среди моделей, соответствующих тенденции, специалисты выделили Solomon XT-6, New Balance 501, Asics UB3-S Gel-Nimbus 9 и Adidas x Wales Bonner. Сочетать такую обувь они рекомендуют с юбками-карго и болеро, избегая спортивной одежды.

Ранее в мае российский стилист и модный эксперт интернет-магазина одежды и обуви Lamoda Юлия Манукова перечислила вечно модные виды кроссовок. Так, в число всегда актуальных изделий эксперт внесла модель Stan Smith марки Adidas. Кроме того, в данный список вошли кроссовки Nike Air Max 90, New Balance 327, а также изделия Reebok Classic Leather и Puma Suede.

