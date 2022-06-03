В Германии назвали два способа для России обойти нефтяные санкции Евросоюза

FAZ: запрет ЕС на экспорт нефти танкерами не позволит заблокировать поставки из России

В Германии назвали два способа для России обойти нефтяные санкции Европейского союза (ЕС). Как отмечает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), запрет на экспорт нефти танкерами не позволит заблокировать российские поставки.

Отмечается, что Москва продолжит продажу топлива через трубопроводы, поскольку эмбарго предполагает только прекращение морских перевозок. Запрет перестраховывать танкеры также не решит задачу, говорится в статье.

Представитель страховой компании Lloyd’s в Германии Ян Блюменталь выразил мнение, что Россия сможет обойти санкции через страховщиков в государствах, не поддержавших рестрикции, хотя западные страны будут придерживаться ограничений. Кроме того, Москва может взять покрытие рисков на себя.

Издание пишет, что Еврокомиссия хотела запретить членам ЕС перевозить российскую нефть не только в Европу, но и в третьи страны, а также перестраховывать суда от экологических катастроф и иного ущерба. Однако Греция, Кипр и Мальта, которые владеют значительным количеством танкеров, не поддержали решение.

Еще одним способом обойти санкции Евросоюза назван вариант смешивать российскую нефть с сырьем из других государств, назначая их источником происхождения топлива, как поступал Иран. Отмечается, что в реализации такой схемы России помогает Греция.

Европейский союз 2 июня одобрил шестой пакет антироссийских санкций, включающий в себя частичное нефтяное эмбарго. Он вступит в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Синдром отмены: Россия



