Оценен долгосрочный эффект санкций для российской экономики

ВШЭ: долгосрочный эффект санкций замедлит рост российского ВВП на 1-1,5 процента в год

Долгосрочный эффект санкций будет выражен в замедлении темпов роста российского ВВП на 1-1,5 процента в год. Об этом говорится в консенсус-прогнозе о перспективах развития экономики до 2030 года, проведенного Институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ, пишет РБК.

Экономисты полагают, что динамика доходов населения будет хуже, чем динамика ВВП. По их оценкам, доля экспорта упадет на 5-7 процентных пунктов к 2030 году по сравнению с нынешней долей в ВВП (от 25 до 30 процентов). В этом году эксперты ждут спад экономики на 7,5 процента, в следующем — нулевой рост, в 2024 и 2025 годах — рост на 1,8 процента, а в 2026-2030 годах — на 1,5 процента.

Среди основных рисков в долгосрочной перспективе экономисты назвали потерю макроэкономической и социальной устойчивости, технологическое отставание и усугубление демографических проблем. Также они увидели в кризисе шансы на переориентацию на другие источники импорта и направления экспорта, а также развитие импортозамещения. Однако последнее ведет к снижению производительности, потому что ухудшается конкурентоспособность предприятий на рынке. Кроме того, санкции усиливают неравенство и бедность, отметили экономисты.

Перестройка российской экономики с учетом новых вызовов продлится от полутора до двух лет, заявил ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин. На некоторые инвестиционные циклы нужно больше времени — от пяти до десяти лет, уверен он.