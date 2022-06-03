Перечислены портящие образ женщины сочетания в одежде
Стилистка перечислила устаревшие модные правила, портящие образ женщины. На соответствующий TikTok-ролик обратили внимание журналисты The Sun.
Юзерша с никнеймом sisterguidetostyle выделила три сочетания в одежде, которых не стоит придерживаться. По мнению эксперта, нет необходимости подбирать аксессуары в тон обуви. Следует обратить внимание на акцентные модели сумок с принтами, которые сделают образ необычным, добавила она.
Девушка упомянула, что многие стилисты не советуют сочетать черный цвет с коричневым или синим. По ее словам, это заблуждение, которое она развенчала, надев синее мини-платье с черным жакетом и дополнив наряд сумкой шоколадного цвета. «Я бы порекомендовала забыть это правило. На основе этих оттенков можно создать много стильных образов», — отметила автор ролика.
Кроме того, стилистка советует сочетать летящие платья и спортивную обувь, вопреки предостережениям коллег. «Кеды — лучший способ сделать образ непринужденным и комфортным», — подчеркнула она.
Ранее в мае стилистка Анна Рейес перечислила аксессуары, которые удешевляют внешний вид женщины. Эксперт посоветовала не носить много колец сразу, отказаться от плетеных из нитей или бисера браслетов и мужских бейсболок. По ее мнению, данные вещи не подходят для девушек, которые стремятся выглядеть элегантно.