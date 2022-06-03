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У актера Оуэна Уилсона украли колеса от Tesla

У актера Оуэна Уилсона украли автомобильные колеса стоимостью четыре тысячи долларов

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Американский актер и сценарист Оуэн Уилсон стал жертвой кражи. Об этом сообщает The Mirror.

Преступники сняли колеса с машины актера, припаркованной возле его дома в Калифорнии. Общая сумма украденных дисков и шин автомобиля Tesla составила четыре тысячи долларов.

Какой моделью автомобиля владеет Уилсон, неизвестно. Цена на машины Tesla в среднем варьируется от 45 до 100 тысяч долларов.

Владелец автомобиля заметил пропажу запчастей на следующее утро. По факту кражи полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что у коллекционера Эдика Натанова украли картины стоимостью 12,6 миллиона рублей.

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Дениза Мацаева
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