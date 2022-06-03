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Женщина приняла роды собственного деверя у озадаченной свекрови

The Sun: американка приняла роды у не знавшей о своей беременности свекрови

Жительница США Бруклин Пеннингтон приняла роды у свекрови, которая не знала о своей беременности. Об этом сообщает The Sun.

Пеннингтон рассказывала о происходящем в TikTok. По ее словам, ей позвонил свекор и сообщил, что его жена с двух часов ночи находится в ванной и мучается от боли. В следующем видео к ней присоединилась ее 37-летняя свекровь Дженнифер Линн и поделилась своей частью истории. Она сообщила, что из-за дискомфорта не могла заснуть и пошла в ванну. Там у нее начались спазмы. Через несколько часов женщина поняла, что рожает, хотя до этого момент не знала, что беременна.

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Спустя несколько часов Пеннингтон приехала к родственникам. Свекор заявил ей, что собирается отвезти Линн в отделение экстренной помощи. Однако погода оказалась слишком плохой для поездки на автомобиле. «Я постучалась к ней и спросила, все ли в порядке. Она ответила: "Нет, я рожаю"», — рассказала американка. В конце концов, Пеннингтон пришлось принять роды собственного деверя. Появившийся на свет ребенок весил 3,2 килограмма и оказался абсолютно здоров.

Видео Пеннингтон набрало пять миллионов просмотров. Пользователи активно оставляли комментарии. «Ты приняла роды своего деверя!» — написал один из них. «Какая крутая история! Спасибо, что поделилась», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что 18-летняя жительница Великобритании, не знавшая о беременности, внезапно родила на кровати в спальне. Роженица приняла боль во время родов за менструальную боль.

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Алиса Дмитриева
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