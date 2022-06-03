Трое жителей Чечни пропали после съемки оргии

Baza сообщила о пропаже трех жителей Чечни после участия в оргии

Трое жителей Чечни, чьи личности не раскрываются, пропали после оргии в Грозном. Об этом пишет Baza.

По информации издания, 34-летняя уроженка республики предложила своему мастеру педикюра из Северной Осетии секс втроем — с ней и ее супругом. Девушка согласилась, однако когда пришла на свидание, застала в квартире четвертого участника оргии — двоюродного брата мужа клиентки.

Во время вечеринки компания активно снимала видео, в том числе как они употребляют порошок, похожий на наркотик.

После оргии один из мужчин похвастался скриншотом видео перед своим знакомым, этот кадр быстро распространился по соцсетям и попал к местным полицейским. Участника вечеринки вместе с братом вызывали на допрос, однако установить их личности по кадру видео оказалось невозможно, и мужчин отпустили.

Спустя несколько недель, как пишет издание, в мессенджерах распространилось полное видео оргии, ролик дошел до руководства республики, которое дало поручение МВД быстро найти всех героев видео. Родные трех жителей республики сообщили, что видели их в последний раз три недели назад — когда видео появилось в соцсетях. По их мнению, с этим и связана пропажа чеченцев.

По информации Baza, уроженка Северной Осетии, также участвовавшая в оргии, находится сейчас в одном из регионов России, где проходит лечение от наркозависимости.