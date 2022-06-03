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ЕС ввел санкции против главы Роскомнадзора

Евросоюз ввел санкции против главы Роскомнадзора Андрея Липова

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Европейский союз ввел санкции против главы Роскомнадзора Андрея Липова. Об этом сообщил Совет ЕС на официальном сайте.

В ЕС утверждают, что Липов несет ответственность «за решения, которые привели к цензуре и закрытию независимых российских СМИ».

Кроме того, отмечается, что глава Роскомнадзора несет ответственность «за активную поддержку и осуществление действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», а также ее стабильности и безопасности.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции в отношении основателя компании «Яндекс» Аркадия Воложа. Решение объяснили тем, что предприниматель выступает «важным представителем бизнеса, имеющим отношение к секторам экономики, выступающим серьезным источником дохода для правительства Российской Федерации».

Шестой пакет санкций против России вступил в силу в пятницу, 3 июня. Он включает в себя персональные ограничения в отношении российских чиновников и бизнесменов и отключение от международной системы банковских коммуникаций Сбера, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

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Евгения Наумова
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