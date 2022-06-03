Популярный комик высмеял Ивлееву из-за нового шоу с ее участием

Комик Илья Соболев словами «не завидую парням» пошутил над шоу «Сердце Ивлеевой»

Популярный российский стендап-комик Илья Соболев высмеял блогершу Анастасию Ивлееву, ставшую героиней нового реалити-шоу «Сердце Ивлеевой» на канале «Пятница!», участники которого будут бороться за звание ее бойфренда. О грядущей программе юморист пошутил в своем видео с обзором новостей на YouTube.

«Судя по прошлым отношениям у Насти [Ивлеевой], [ее] мужчина должен быть богатым и не очень похожим на человека. Думаю, что шансы есть только у банкомата», — поиронизировал комик. Соболев также в шутку признался, что не завидует парням, которые будут состязаться за сердце блогерши, так как Ивлееву, по его словам, сложно удивить.

Телеканал «Пятница!» анонсировал проект «Сердце Ивлеевой» в конце мая. Утверждалось, что на реалити-шоу блогерша на глазах у миллионов зрителей попробует построить отношения. «Мы отберем 50 мужчин со всей России: разного социального статуса, достатка, профессии и темперамента», — говорилось о будущих участниках программы.

Ранее Соболев раскрыл подробности распада дуэта «Красивые», в составе которого он вместе с коллегой Романом Клячкиным выступал в шоу «Убойная лига» на канале ТНТ. По словам юмориста, причиной стала потеря интереса друг к другу у комиков.