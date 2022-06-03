Российский стилист назвала самые модные свадебные платья на лето

Стилист Рысева назвала свадебные платья длины мини самыми модными на лето 2022 года

Российский стилист Марина Рысева назвала самые модные свадебные платья на лето 2022 года. Комментарий эксперта приводит «Газета.Ru».

Актуальными в текущем сезоне станут изделия длины мини с небольшим количеством деталей или пышные с бантом, отметила специалистка. При этом, по ее словам, в течение последних нескольких лет данный праздничный наряд рассматривается с точки зрения возможности его дальнейшего использования.

«Несоразмерные рюши, подолы и обилие декора уходят на задний план, их опережают минималистичные силуэты и чистые линии, подчеркивающие тело и черты лица», — пояснила собеседница издания.

Кроме того, стилистка посоветовала выбирать цвет свадебного платья, руководствуясь оттенком собственной кожи. Также для составления стильного образа необходимо приобрести подходящие туфли и аксессуары, заключила Рысева.

Ранее в июне модные редакторы Glamour Александра Фуллертон и Чарли Тизер перечислили главные тренды в одежде на лето 2022 года. Специалистки отметили, что актуальными станут наряды из прозрачных тканей, которые можно сочетать с бюстгальтерами, топами и шортами. «Возможно, эта тенденция лучше всего подойдет тем, кто хочет снова повеселиться после двух лет в спортивных костюмах», — заявили журналистки.