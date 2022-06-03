Российский стилист назвала самые модные свадебные платья на лето
Российский стилист Марина Рысева назвала самые модные свадебные платья на лето 2022 года. Комментарий эксперта приводит «Газета.Ru».
Актуальными в текущем сезоне станут изделия длины мини с небольшим количеством деталей или пышные с бантом, отметила специалистка. При этом, по ее словам, в течение последних нескольких лет данный праздничный наряд рассматривается с точки зрения возможности его дальнейшего использования.
«Несоразмерные рюши, подолы и обилие декора уходят на задний план, их опережают минималистичные силуэты и чистые линии, подчеркивающие тело и черты лица», — пояснила собеседница издания.
Кроме того, стилистка посоветовала выбирать цвет свадебного платья, руководствуясь оттенком собственной кожи. Также для составления стильного образа необходимо приобрести подходящие туфли и аксессуары, заключила Рысева.
Ранее в июне модные редакторы Glamour Александра Фуллертон и Чарли Тизер перечислили главные тренды в одежде на лето 2022 года. Специалистки отметили, что актуальными станут наряды из прозрачных тканей, которые можно сочетать с бюстгальтерами, топами и шортами. «Возможно, эта тенденция лучше всего подойдет тем, кто хочет снова повеселиться после двух лет в спортивных костюмах», — заявили журналистки.