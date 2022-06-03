Вероятность перехода Европы на возобновляемые источники энергии оценили

Аналитик Демидов счел маловероятным переход Европы на возобновляемую энергию за 20 лет

Со временем Европа, а за ней и весь мир, могут полностью перейти на возобновляемые источники энергии, но на это потребуется не одно десятилетия и значительные инвестиции, рассказал «Ленте.ру» международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Аналитик добавил, что наиболее перспективной и, как ни странно, безопасной является ядерная энергетика.

Успехи и провалы зеленой энергетики

«Я бы не сказал, что ставка на возобновляемые источники энергии провалилась, но все же в перспективе 10-20 лет полный переход на них маловероятен, — считает аналитик. — Очень ярким здесь мне кажется пример Великобритании: в 2020 году с помощью ветряков там получили 40 процентов от всей электроэнергии. Но в 2021 этот показатель упал уже до 10 процентов по одной простой причине: год оказался безветренным. Увы, но климат может меняться, а это сильно влияет на стабильность выработки электроэнергии».

Другим примером ненадежности этого источника Демидов считает случай в Техасе в 2021 году. В январе там случились аномальные заморозки, ветряные турбины остановились, а СМИ всего мира облетели кадры, где дизельные вертолеты летают вокруг этих сооружений и поливают их реагентами, чтобы разморозить.

Так что колебания температур и климата в значительной степени влияют на объемы выработки электроэнергии. И, пока мы не научились делать ее стабильной, говорить о полном переходе на возобновляемые источники невозможно Владимир Демидов аналитик

Условия перехода

Демидов напомнил, что в 2020 году Еврокомиссией был подписан документ о развитии водородной энергетики, основной посыл там состоит в том, что к 2050 году страны могут достигнуть нулевого углеродного следа. Но только в случае технологического прорыва.

«Проблема в том, что никто не знает, произойдет ли этот прорыв, — объяснил аналитик. — Разумеется, направление выбрано верное, нам, действительно, необходимо уходить от загрязнения окружающей среды. Но пока технологии не позволяют этого сделать, мы еще только в самом начале этого пути, а он требует огромных инвестиций. Денег на эти инвестиции, как мы понимаем, сейчас нет: энергоресурсы на сегодняшний день являются слишком дорогими».

Маржа государств, как корпораций, слишком мала, чтобы инвестировать в новые технологии Владимир Демидов аналитик

Ядерная энергетика

Самым перспективным источником возобновляемой энергии Демидов считает ядерную энергетику: в мире, по его словам, достаточно урана, чтобы позволить питать и покрывать даже растущие потребности населения планеты в ближайшие сотни лет. И для этого, как отметил аналитик, даже не нужны технологические прорывы, все необходимое уже создано человечеством.

«Уже разработан, кстати, полностью самодостаточный реактор замкнутого цикла, который, по сути, является возобновляемым. Но главной проблемой остается восприятие ядерной энергетики самими людьми, мы ее боимся. Хотя, на самом деле, уже публиковались доклады о том, что ядерная энергетика на самом деле спасла миллионы жизней», — поделился аналитик.

Он рассказал, что ветряки, которые считаются одним из самых экологичных способов добычи энергии, оказались губительны для окружающей среды: с территорий их размещения уходят животные, насекомые, в итоге мы получаем энергию, но теряем природу, которую и собирались спасать.

В любом случае, во время строительства и использования любой технологии выработки энергии происходят жертвы, аварии, травмы. Простейшие расчеты показывают, что ядерные электростанции в итоге приводят к меньшему числу трагедий Владимир Демидов аналитик

Несмотря на все очевидные преимущества ядерной энергетики перейти на нее оказывается не так просто. И проблема, как это часто бывает, по словам аналитика, заключается в деньгах.

«Это очень дорого. И очень сложно оценить рентабельность таких электростанций. Хотя есть, конечно, пример Франции, лидера по добыче атомной электроэнергии. За ней идут Китай, США и Россия. Думаю, в какой-то момент мы все же придем к такому полному переходу, потому что при наших потребностях ресурс ядерной энергетики практически неисчерпаемый», — заключил аналитик.

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