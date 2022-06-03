Байден покусился на вторую поправку к Конституции США

Байден: гарантирующая право на оружие поправка к Конституции США не является абсолютом

Президент США Джо Байден заявил, что вторая поправка к американской Конституции, гарантирующая право владеть огнестрельным оружием, не является абсолютом. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что контроль за оружием необходимо усилить. В частности, он предложил запретить штурмовое оружие и магазины высокой емкости. В случае, если это окажется невозможным, Байден предложил поднять возраст, с которого его можно покупать: с 18 лет до 21 года.

Кроме того, глава Белого дома заявил о необходимости изменений, касающихся правил хранения огнестрельного оружия и ответственности компаний-производителей оружия. В своем обращении к гражданам, Байден также раскритиковал нежелание сенаторов-республиканцев обсуждать и выносить подобные вопросы на голосование.

Вторая поправка к конституции США гарантирует право на приобретение и ношение огнестрельного оружия.

25 мая в одной из начальных школ Техаса произошла стрельба, жертвами которой стал 21 человек. После этого Джо Байден заявил о необходимости бросить вызов оружейному лобби.