Акции «Яндекса» упали в цене на 14 процентов

Акции Яндекса упали в цене на 14 процентов в ходе торгов на Московской бирже 3 июня, свидетельствуют данные площадки. К моменту написания материла стоимость одной бумаги составляет 1 466,8 рубля, на минимуме она опускалась до 1 366,4 рубля.

Стоимость акций снижается на фоне сообщений о санкциях, введенных Европейским союзом в отношении основателя компании — Аркадия Воложа.

Решение в Брюсселе объяснили тем, что Волож выступает «важным представителем бизнеса, имеющим отношение к секторам экономики, выступающим серьезным источником дохода для правительства Российской Федерации».

После появления информации об ограничениях в компании сообщили, что Волож покинет совет директоров и оставит пост генерального директора группы «Яндекс». Там подчеркнули, что персональные санкции в отношении Воложа не распространяются ни на Yandex N.V., ни на ее дочерние компании.