Россиян освободят от одного налога

Минфин предложил освободить россиян от уплаты НДФЛ от продажи золота в слитках

Минфин предложил освободить россиян от налога на доходы граждан (НДФЛ) от продажи золота в слитках, сказано в сообщении ведомства.

Правительство уже одобрило законопроект Минфина о внесении изменений в налоговое законодательство. Для повышения привлекательности инвестиций в золото ведомство предлагает освободить на два года (2022 и 2023) доходы физлиц от уплаты этого одного налога.

Кроме того, удержание НДФЛ не будет производиться в этом году с инвесторов, которым пришлось выводить бумаги от санкционного брокера. Также от НДФЛ освобождаются доходы, полученные по вынужденным сделкам, которые были совершены для вывода компаний из-под санкций.

Также налоговые льготы предусмотрены для фирм, занимающихся разработкой и производством электронной компонентой базы и электронной продукции.

Ранее министр финансов Антон Силуанов посоветовал вкладывать деньги в золото вместо долларов. Он отметил, что колебания котировок на этот металл обычно имеют краткосрочный характер. В марте президент страны Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физлиц.

