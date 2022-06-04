Крупнейший производитель США возобновит производство детских смесей

Американская компания Abbott возобновляет производство детских смесей на фоне дефицита

Американская компания Abbott возобновляет производство детских молочных смесей на фоне их дефицита в США после отзыва крупной партии. Об этом сообщается на сайте предприятия.

«Компания Abbott возобновляет сегодня производство детских смесей на своем предприятии в Стерджисе, штат Мичиган», — говорится в заявлении от 4 июня, продукция марки EleCare ориентировочно поступит на рынки 20 июня.

Отмечается, что производитель выполнил заявленные требования, согласованные с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В компании пообещали максимально быстро нарастить производство и вновь завоевать доверие потребителей.

Ранее сообщалось, что причиной нехватки детского питания в США стал отзыв крупной партии смесей после того, как местные регулирующие органы заподозрили возможность заражения производственной линии компании Abbott болезнетворными бактериями. В середине мая дефицит смесей оценивался примерно в 40-50 процентов.

