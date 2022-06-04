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Бывший PR-менеджер Брежневой рассказала о планах певицы

Бывший PR-менеджер Веры Брежневой заявила, что певица не вернется в Россию

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Бывший PR-менеджер певицы Веры Брежневой Анастасия Драпеко сообщила о расторжении контракта с исполнительницей и о решении певицы остаться за рубежом. Об этом она сообщила NEWS.ru.

«Нет, не работаю с Верой Брежневой. Брежневой больше нет в России, она сюда не вернется», — сказала она.

В мае Брежнева сообщила, что начала разгружать фуры с товарами в Польше для того, чтобы помочь украинским беженцам. 40-летняя исполнительница поделилась видео, на котором предстала в рабочей форме грузчика без макияжа во время того, как распределяла продукты.

Ранее стало известно, что певица покинула Россию вместе со своим супругом, музыкальным продюсером Константином Меладзе. Супруги переехали в Италию, где несколько лет назад у южного подножия Альп приобрели в собственность виллу площадью около 300 квадратных метров.

Марина Совина
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