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В Госдуме раскритиковали предложение США о санкциях против Венгрии

Депутат ГД Белик назвал охотой на ведьм призыв конгресса США ввести санкции против Венгрии

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США устраивают охоту на ведьм, желая ввести санкции против тех стран, которые остаются в хороших отношениях с Россией. Своим мнением он поделился в интервью «Известиям».

Комментируя предложение американского конгресса о санкциях против Венгрии, депутат отметил, что данный шаг демонстрирует непринятие Вашингтоном независимости Будапешта.

«США устраивают охоту на ведьм, желая применить санкции к странам, которые остаются в хороших отношениях с Россией. Штатам не нравится, что их амбициозные планы ввести эмбарго на российскую нефть и сократить в Европе зависимость от нее нарушает Венгрия, поэтому из уст американских конгрессменов звучат такие инициативы», — заявил Белик.

Депутат напомнил, что против России выступило порядка 30 стран, однако всемирного антироссийского бойкота, запланированного США, не получилось. Также Белик указал и на отсутствие единодушия в Евросоюзе.

С инициативой ввести санкции против Венгрии ранее выступил член палаты представителей США Раджа Кришнамурти. Он направил госсекретарю Энтони Блинкену письмо, в котором призвал Госдепартамент сотрудничать с Евросоюзом по вопросу введения эмбарго на нефть из России. В частности, Кришнамурти заявил, что, если Будапешт продолжит препятствовать переговорам ЕС, Вашингтону стоит рассмотреть введение ограничительных мер против венгерских компаний, которые по-прежнему ведут дела с экспортерами российского топлива.

Марина Совина
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