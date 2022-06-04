В Госдуме раскритиковали предложение США о санкциях против Венгрии

Депутат ГД Белик назвал охотой на ведьм призыв конгресса США ввести санкции против Венгрии

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США устраивают охоту на ведьм, желая ввести санкции против тех стран, которые остаются в хороших отношениях с Россией. Своим мнением он поделился в интервью «Известиям».

Комментируя предложение американского конгресса о санкциях против Венгрии, депутат отметил, что данный шаг демонстрирует непринятие Вашингтоном независимости Будапешта.

«США устраивают охоту на ведьм, желая применить санкции к странам, которые остаются в хороших отношениях с Россией. Штатам не нравится, что их амбициозные планы ввести эмбарго на российскую нефть и сократить в Европе зависимость от нее нарушает Венгрия, поэтому из уст американских конгрессменов звучат такие инициативы», — заявил Белик.

Депутат напомнил, что против России выступило порядка 30 стран, однако всемирного антироссийского бойкота, запланированного США, не получилось. Также Белик указал и на отсутствие единодушия в Евросоюзе.

С инициативой ввести санкции против Венгрии ранее выступил член палаты представителей США Раджа Кришнамурти. Он направил госсекретарю Энтони Блинкену письмо, в котором призвал Госдепартамент сотрудничать с Евросоюзом по вопросу введения эмбарго на нефть из России. В частности, Кришнамурти заявил, что, если Будапешт продолжит препятствовать переговорам ЕС, Вашингтону стоит рассмотреть введение ограничительных мер против венгерских компаний, которые по-прежнему ведут дела с экспортерами российского топлива.