Трое парней избили российского школьника за брошенную в одноклассницу вишню

В Краснодарском крае трое парней избили школьника битой за брошенную в одноклассницу вишню

В хуторе Коржевском Славянского района Краснодарского края трое парней избили 14-летнего школьника после его конфликта с одноклассницей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Телетайп Краснодара. Новости».

По данным канала, 28 мая юноша бросил в девочку горсть зеленой вишни. Россиянка пожаловалась на это своим старшим знакомым. На следующий день в хутор приехали двое 16-летних подростков и 20-летний молодой человек.

Пострадавшего избили руками, ногами и битой. Он попал в Славянскую районную больницу в критическом состоянии: у него обнаружили перелом черепа в двух местах, перелом темечковой кости, частичное кровоизлияние в мозг и множественные гематомы. 31 мая его перевели в реанимацию детской краевой больницы в Краснодаре.

В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю доложили, что возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя по часть 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В СКР уточнили, что пострадавшего били по голове и лицу руками и битой, и добавили, что нападавший скрылся с места происшествия.

3 июня стало известно, что в Екатеринбурге сверстники напали на выпускника, который шел с ЕГЭ, и проломили ему череп. По данным РЕН ТВ, за несколько дней до происшествия пострадавший ударил девушку на последнем звонке и растоптал подаренные ей игрушки. Молодой человек девушки попросил выпускника извиниться перед ней, но тот отказался и оскорбил его. Из-за этого молодой человек избил обидчика, на него заведено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.