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В Финляндии подсчитали стоимость санкций Евросоюза

Таможня Финляндии: санкции Евросоюза против России затронут около 70 финских компаний

Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters

Новые санкции, введенные в отношении России Евросоюзом, затронут примерно 70 финских компаний. В годовом выражении это может обойтись в 20 миллионов евро. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на таможню Финляндии.

Как заявили в ведомстве, со стороны Хельсинки новые санкции «будут введены в полном объеме». В первую очередь, речь идет об импорте сырой нефти и нефтепродуктов из России в Евросоюз, поступающих в страну морским и железнодорожным транспортом. По подсчетам финской таможни, стоимость санкций на импорт в I квартале 2022 года составит почти 1,2 миллиарда евро, такая финансовая составляющая оценивается как «значительная».

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3 июня 2022

Что касается запрета на экспорт и все формы поставок продуктов химической промышленности в Россию, то санкции в этой области затронут около 70 финских компаний. В годовом выражении речь идет о примерно 20 миллионах евро, заявила финская таможня. «Возможно, больше, поскольку для некоторых товаров цель использования нужно будет определять — попадают ли они под санкции», — пояснили в ведомстве.

3 июня шестой пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России вступил в силу. Главная составляющая нынешнего пакета ограничительных мер — постепенный отказ от российских нефти и нефтепродуктов. При этом временное исключение будет сделано для нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба».

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Марина Совина
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