Россиянка обвинила знаменитого мужа в истязании детей

Россиянка Екатерина Бан обвинила японского шеф-повара в истязании троих детей

Жительница Санкт-Петербурга Екатерина Бан обвинила супруга в истязании троих детей. Об этом в субботу, 4 июня, пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Россиянка заявила, что ее супруг, знаменитый японский шеф-повар Мунечика Бан, не являлся отцом несовершеннолетних и применял к ним насильственные действия. В частности, мужчина систематически избивал их за любые поступки, которые ему не нравились. «Мы жили как в аду, боялись сказать лишнее слово и сделать лишнее движение», — пожаловалась женщина.

По словам петербурженки, муж следил за ней и детьми даже во время своего отсутствия. Пострадавшая уточнила, что он установил камеры видеонаблюдения по всей квартире, чтобы наблюдать за действиями семьи. По этой причине россиянка долгое время не могла сбежать от тирана.

Известно, что на данный момент сотрудники полиции задержали японца и возбудили уголовное дело.

В мае россиянин до смерти избил девятимесячную дочь за плач. Ребенок, которого доставили в больницу в Туве, впал в кому, однако позже скончался от полученных трав. В настоящее время отец задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).