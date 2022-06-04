Экс-главу Лувра отстранили от обязанностей посла в сфере культурного наследия

Экс-директор Лувра Мартинес отстранен от обязанностей посла в сфере культурного наследия

Обвиняемый в торговле артефактами бывший президент и директор парижского музея Лувра Жан-Люк Мартинес отстранен от части обязанностей в качестве посла в сфере культурного наследия. Об этом сообщает «France Info» со ссылкой на Министерство культуры Франции.

Решение принято в связи с ожиданием судебной оценки действий Мартинеса, сообщили в ведомстве. Французское министерство культуры также создало комиссию, которая оценит процедуру приобретения культурных ценностей.

Ранее стало известно, что бывший глава учреждения обвиняется в торговле предметами античности и отмывании денег в составе организованной группировки. Полиция заключила его под стражу вместе с двумя египтологами, которые тоже могут быть замешаны в деле. Следователям предстоит разобраться, закрывал ли Мартинес глаза на фальшивые сертификаты происхождения пяти предметов древности, включая стелу Тутанхамона из розового гранита, привезенную из Абу-Даби.

Жан-Люк Мартинес возглавлял Лувр с 2013 по 2021 годы. Расследование по делу о торговле предметами старины из стран Ближнего и Среднего Востока было начато в июле 2018 года. Ожидается, что оно затронет более сотни артефактов на сумму свыше нескольких десятков миллионов евро.