На Мэрайю Кэри подали в суд за плагиат ее рождественского хита

Музыкант Энди подал в суд на Мэрайю Кэри за плагиат песни All I Want for Christmas Is You

Автор песен Энди Стоун подал в суд на американскую певицу Мэрайю Кэри за нарушение авторских прав. Об этом сообщает The Guardian.

Музыкант утверждает, что написал песню All I Want for Christmas Is You за пять лет до того, как поп-исполнительница выпустила свой рождественский хит в ноябре 1994 года. По его словам, он никогда не давал разрешение на использование сингла, в связи с чем и решил обвинить знаменитость в плагиате его работы.

Согласно иску, направленному в окружной суд штата Луизиана, Стоун потребовал у Кэри компенсацию в размере 20 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей по нынешнему курсу). При этом известно, что песни исполнителей объединяет только название, а тексты и мелодии синглов кардинально различаются.

Летом 2021 года певец Стас Костюшкин обвинил исполнительницу Монеточку в плагиате его песни «Женщина, я не танцую». В декабре 2021 года судебно-музыковедческая экспертиза доказала, что трек певицы «Мама, я не зигую» является заимствованием композиции бывшего солиста поп-группы «Чай вдвоем».