Mercedes-Benz сообщила о возможных проблемах с тормозами машин

Mercedes-Benz отзывает около миллиона машин в мире из-за технических проблем с тормозами

Компания Mercedes-Benz отзывает около одного миллиона автомобилей по всему миру из-за возможных технических проблем с тормозами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные федерального автотранспортного ведомства.

Только в Германии будут отозваны около 70 тысяч машин. В результате обнаруженной коррозии, которая может поразить усилитель тормоза, есть опасность проблем с тормозной системой.

Производитель сообщил, что в пострадавших машинах усилитель тормоза не работал должным образом. Компания намерена проверить указанные автомобили, владельцам будут предложены решения, до момента проверки их просят не пользоваться автомобилями.

Ранее сообщалось, что американский производитель электромобилей Tesla отзывает около 48 тысяч машин Model 3 Performance в США из-за неисправности спидометров. Компания заявила, что машины могут не отображать спидометр в гоночном режиме. Из-за этого водители могут не осознавать скорость движения, создавая риск аварий. Tesla выполнит обновление программного обеспечения для решения этой проблемы.