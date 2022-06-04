Мексика попробует решить проблему с оформлением визы россиянами

Власти Мексики заявили о работе над устранением проблем с отказами в визах россиянам

Власти Мексики попробуют решить проблему, с которой столкнулись россияне при оформлении электронного разрешении для въезда в латиноамериканскую страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мексиканской дипмиссии.

В посольстве Мексики заявили, что знают о текущей проблеме с визами, однако интернет-порталом занимаются миграционные власти, а не дипломатическое представительство.

«Мы сообщили в Мексику об этой проблеме, там стараются решить этот вопрос», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что россияне, пытающиеся оформить электронную визу в Мексику на сайте посольства этой страны в РФ, получают отказ в оказании этой услуги. Отмечается, что при попытке указать российское гражданство после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке, в котором говорится, что запрос «не обработан».